Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Маттеус назвал Дракслера талантливым, но слабохарактерным

    Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус подверг критике полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера, который хочет сменить клуб в ближайшее время.

    «Желание Дракслера уйти из «Вольфсбурга»? Это показывает, что он слабохарактерный. С другой стороны, у него действительно есть талант, но он не может стабильно демонстрировать его на высоком уровне и играть определяющую роль», – считает Маттеус.

    Напомним, что Дракслер перебрался в «Вольфсбург» прошедшим летом. Сумма трансфера составила 33 миллиона евро. Еще семь миллионов может быть выплачено в виде различных бонусов.

    Известно, что в услугах Дракслера заинтересованы «ПСЖ», лондонский «Арсенал» и «Ювентус».

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2016 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 