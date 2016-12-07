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    Гайтан: «Не получилось реализовать шансы у ворот «Баварии»

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Николас Гайтан сожалеет, что его команда не смогла воспользоваться своими возможностями для взятия ворот в концовке матча Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Мы провели тяжелый матч на выезде. Мы хотели выиграть. В концовке у нас были возможности для взятия ворот, но не получилось их реализовать. Теперь нам нужно смотреть в будущее», – сказал футболист после финального свистка.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» завершился со счетом 1:0.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2016 06:57
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