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    Бубнов об уходе Слуцкого: «ЦСКА необходима перезагрузка»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, а также прокомментировал возможное назначение на его должность рулевого «Уфы» Виктора Гончаренко.

    «Не думаю, что объявление такой новости до важнейшего матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов будет иметь какое-то влияние на команду. Игроки-то, наверняка, об уходе тренера знали заранее. Возможно, сделано это было для того, чтобы команда игрой отблагодарила своего тренера за годы сотрудничества. Что касается будущего Слуцкого, то тут сложно о чем бы то ни было рассуждать. Только сам тренер может что-либо решить: отдохнуть ему или сразу возглавить какой-то другой клуб. Такие вопросы спонтанно не решаются.

    Пару слов о Гончаренко. Судя по всему, эта смена тренера готовилась давно. Просто до этого были различные нюансы. Неслучайно в контракте Гончаренко с «Уфой» есть пункт, что он может в любое время покинуть команду ради ЦСКА. Я не думаю, что этой команде нужна психологическая встряска, связанная со сменой тренера. Ей нужна перезагрузка. Нужна смена поколений и тренер, который придет с новыми идеями. Ну и семь лет Слуцкого – это большой срок. Армейцам необходима свежая кровь не только в состав команды, но и в тренерские мысли», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.12.2016 00:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 7 декабря 2016, 11:49

      Очень много сделал для ЦСКА Леонид Викторович,да и для всего развития РФПЛ, тоже...Удачи в новых проектах и здоровья!

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 7 декабря 2016, 11:44

      А кто будет перезагружать? Вагнера нет, Думбия нет, Мусы нет, Ерёменко нет... Нет футболистов, которые "делали игру". Придёт новый тренер, а игроки-то ведь не придут! Гончаренко сам голы забивать будет?

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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 декабря 2016, 09:22

      Будет позорный прощальный матч тренера Слуцкого.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 7 декабря 2016, 07:08

      Бубнову самому перезагрузка мозгов нужна!))) Жаль, что со Слуцким так обошлись! Гончаренко не потянет на этой должности!Но да ладно, факт есть факт! Меня больше интересует вопрос, выгонят ли Онопку теперь?

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