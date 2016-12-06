Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Данильянц: «Для «Ростова» матч против ПСВ – самый важный в сезоне»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц заявил, что предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ будет самым важным в сезоне для ростовской команды. Также специалист оценил готовность Сослана Джанаева и Александра Ерохина.

    «Мы говорим игрокам, что это самый важный матч сезона, нужно сыграть достойно, не должно быть ничего, что позволит сопернику быть сильнее. Мы просто так не бегаем, на первом месте стоит осмысленная работа, и это заслуга Курбана Бердыева. Насколько готовы Ерохин и Джанаев? Игра покажет. Я рад, что они выйдут на поле, ведь это футболисты стартового состава», – сказал Данильянц в эфире программы «Все на футбол».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2016 22:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 7 декабря 2016, 00:17

      Давай,Ростов,не подведи!!!Вся страна на тебя смотрит!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > fantom23 7 декабря 2016, 00:53

      НЕ ПОДВЁЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 