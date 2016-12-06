Слуцкий: «Годы в ЦСКА являются лучшими в моей тренерской карьере»

Большая благодарность Слуцкому за всё:за высокие результаты и красивые игры,за знания,которые Вы передавали другим людям,за человечность(в глубоком смысле этого слова),за всё это Вас, Леонид Викторович, благодарим!И,конечно,до встречи!
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, объявивший сегодня об уходе из клуба, объяснил причины, по которым покидает свой пост. По словам специалиста, он гордится проделанной работой в армейской команде.
«Семь лет – это огромное время для тренера, и эти годы являются лучшими в моей тренерской карьере. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы вместе работали, делали общее дело: руководство клуба, футболистов, тренерский штаб, обслуживающий персонал, работников клуба и, разумеется, болельщиков. Считаю, что нам можно гордиться проделанной работой – не только трофеями, но и тем, что все шесть полноценных сезонов, начиная с 2010 года, ЦСКА оказывался в тройке призеров. Ни один сезон, по существу, не был провален, в том числе и нынешний, в котором команда идет третьей и сохраняет шансы на самые высокие места.
В условиях современной конкуренции в российском первенстве, по моему мнению, это сумасшедший показатель стабильности. Такое удавалось за эти шесть лет только нам и «Зениту», причем с питерцами мы разделили все основные награды поровну: на счету обоих клубов по три чемпионства, два вторых места и одному третьему. Горжусь, что работал в таком клубе, как ЦСКА, с такими людьми. Пытался соответствовать всем поставленным задачам. Без сложностей порой не обходилось, как это обычно и бывает в любом большом, глобальном, важном деле. Бывали разные периоды, но мы с честью справлялись со всеми сложностями.
Думаю, мы подарили болельщикам ЦСКА немало мгновений радости и удовольствия, много ярких матчей и побед. Не сомневаюсь, что победные традиции будут продолжены. Команда и клуб ЦСКА всегда будут для меня частью моей семьи, и это не высокопарные слова, это на самом деле так. Хотел бы еще раз сказать всем «спасибо» и выразить уверенность в том, что я не говорю клубу «прощай», я говорю «до свидания», – сказал Слуцкий.