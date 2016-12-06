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    Слуцкий: «Годы в ЦСКА являются лучшими в моей тренерской карьере»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, объявивший сегодня об уходе из клуба, объяснил причины, по которым покидает свой пост. По словам специалиста, он гордится проделанной работой в армейской команде.

    «Семь лет – это огромное время для тренера, и эти годы являются лучшими в моей тренерской карьере. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы вместе работали, делали общее дело: руководство клуба, футболистов, тренерский штаб, обслуживающий персонал, работников клуба и, разумеется, болельщиков. Считаю, что нам можно гордиться проделанной работой – не только трофеями, но и тем, что все шесть полноценных сезонов, начиная с 2010 года, ЦСКА оказывался в тройке призеров. Ни один сезон, по существу, не был провален, в том числе и нынешний, в котором команда идет третьей и сохраняет шансы на самые высокие места.

    В условиях современной конкуренции в российском первенстве, по моему мнению, это сумасшедший показатель стабильности. Такое удавалось за эти шесть лет только нам и «Зениту», причем с питерцами мы разделили все основные награды поровну: на счету обоих клубов по три чемпионства, два вторых места и одному третьему. Горжусь, что работал в таком клубе, как ЦСКА, с такими людьми. Пытался соответствовать всем поставленным задачам. Без сложностей порой не обходилось, как это обычно и бывает в любом большом, глобальном, важном деле. Бывали разные периоды, но мы с честью справлялись со всеми сложностями.

    Думаю, мы подарили болельщикам ЦСКА немало мгновений радости и удовольствия, много ярких матчей и побед. Не сомневаюсь, что победные традиции будут продолжены. Команда и клуб ЦСКА всегда будут для меня частью моей семьи, и это не высокопарные слова, это на самом деле так. Хотел бы еще раз сказать всем «спасибо» и выразить уверенность в том, что я не говорю клубу «прощай», я говорю «до свидания», – сказал Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.12.2016 21:18
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 7 декабря 2016, 14:20

      Большая благодарность Слуцкому за всё:за высокие результаты и красивые игры,за знания,которые Вы передавали другим людям,за человечность(в глубоком смысле этого слова),за всё это Вас, Леонид Викторович, благодарим!И,конечно,до встречи!

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 7 декабря 2016, 08:36

      Спасибо за все Леонид Викторович. А ЦСКА не захлебнуться в будущей перестройке.

      1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 7 декабря 2016, 02:04

      Может Васина в основу поставят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 7 декабря 2016, 00:02

      Слуцкий,это целая эпоха ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +65

      Кузьма Кузьмин 6 декабря 2016, 23:56

      Слуцкий не дурак)ушёл вовремя,понимая что дальше будет только хуже,так как по сути команда уже остаётся без обороны,а создание новой Лёне не по силам и не может пройти без ущерба результатам.а смысл портить себе статистику)

      1
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 6 декабря 2016, 23:33

      Спасибо Леня за эти годы))) Удачи, надеюсь в хорошем европейском клубе))))

      1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 6 декабря 2016, 22:46

      Уже к следующему сезону попросят вернуться обратно . Лёня жди ,отдыхай и набирайся сил .

      1
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 6 декабря 2016, 22:17

      А я, лично, горжусь, что такой тренер был у ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 21:55

      Спасибо Вам, Леонид Викторович! Мы тоже не прощаемся с Вами и говорим
      "ДО СВИДАНИЯ"!

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      Рейтинг: +94

      нБратишка 6 декабря 2016, 21:52

      Молодец Леонид Слуцкий.
      Уйти тоже можно красиво.

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