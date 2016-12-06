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    «Сконто» признали неплатежеспособным

    Латвийский клуб «Сконто» объявлен неплатежеспособным. Такое решение принял суд Видземского предместья Риги.

    Как сообщает источник, в клубе введено внешнее управление.

    В свою очередь представительница латвийского клуба Даце Гринберги заявила, что в процессе неплатежеспособности существует возможность достичь примирения.

    «Член правления (Владимир Колесниченко) уже отправился в Москву, чтобы встретиться с инвестором. После вложения средств собираемся вернуть платежеспособность», — сказала Гринберги в интервью delfi.lv.

    Напомним, что «Сконто» – 14-кратный чемпион страны.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2016 10:36
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