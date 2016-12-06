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    Энрике: «Барселоне» важно победить, чтобы укрепить командный дух»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике накануне матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» заявил, что его подопечные будут играть только на победу. Напомним, что каталонский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

    «Победа – лучшее лекарство от всех проблем. Мы здорово играли в этой Лиге чемпионов, почти безукоризненно, и хотя предстоящий матч не имеет турнирного значения, он важен для нас, ведь это поединок Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

    Я могу поменять тактическую схему, выпустить других игроков, дать кому-то отдохнуть, но нам важно одержать победу, чтобы укрепить командный дух после ряда не самых удачных матчей. Впрочем, я точно не буду рисковать здоровьем игроков», – подчеркнул испанский специалист.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2016 08:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      kolley 6 декабря 2016, 18:07

      я фанат барселоны но мне кажется что барселона должна проиграть чтоб этого энрике на 3 веселые буквы послалибы... 3 ничьи подряд с таким составом... пусть в китай едет

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 6 декабря 2016, 15:06

      We will win!

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