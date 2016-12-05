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    Данильянц: «Ростову» хочется продолжить знакомство с еврокубками»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ поделился ожиданиями от встречи. Отметим, что донской клуб потерял шансы на продолжение борьбы в главном еврокубке, однако может попасть в плей-офф Лиги Европы, если не проиграет голландской команде.

    – Завтра «Ростов» устроит ничья. Это плюс для вашей команды?

    – Это непростая задача. Как будет строиться игра? В обороне мы играем хорошо, но пропустили с этой командой два мяча в первый встрече. Это было неожиданностью. ПСВ хорошо играет в атаке. Но мы будем нацелены на победу.

    – ПСВ обязан побеждать. Это отразится на игре соперника?

    – Они, конечно, будут мотивированы. В какой степени это позволит им проявить их лучшие качества – зависит и от нас.

    – Как оцениваете шансы «Ростова»?

    – Нашим ребятам уже удалось сделать большое дело. После неудачного начала хорошо проявили себя в дальнейшем. Завтрашний матч даст ответ, сможем ли мы пройти в Лигу Европы.

    – Что важнее – вписать страницу в клубную историю в виде выхода в Лигу Европы или быть в верхней части таблицы РФПЛ?

    – Нам очень хочется продолжить наше знакомство с еврокубками. Будем откровенны – изначально было очень сложно выйти из такой группы. С первого тура было понятно, что между нами и ПСВ будет борьба за место в Лиге Европы. Сам факт участия в подобных турнирах перекрывает все трудности, с которыми мы сталкиваемся в РФПЛ.

    Напомним, матч между ПСВ и «Ростовом» пройдет завтра на стадионе «Филипс». Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    05.12.2016 21:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2336

      den161 6 декабря 2016, 09:34

      Если получится сыграть в свою игру, так как мы умеем, то в феврале ждем ле на олимпе. Впереееееед сельмааааааааааааааш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 6 декабря 2016, 08:57

      Играйте,как с Баварией!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 6 декабря 2016, 02:47

      Жги, Ростов!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 декабря 2016, 23:18

      Удачи Дончанам!!!!Вся адекватная Россия за вас!!!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 5 декабря 2016, 23:08

      Ростов, держись! Удачи в Айндховене.

      7
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