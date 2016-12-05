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    «Ростов» в Эйндховене поддержат около 300 болельщиков

    «Ростов» направил запрос в ПСВ, чтобы голландская сторона выделила российским болельщикам 300 билетов на гостевую встречу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра состоится в Эйндховене во вторник, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Желто-синие располагаются на третьей строчке, набрав четыре очка после пяти матчей. В активе ПСВ – лишь один балл. Таким образом, ростовчанам будет достаточно не проиграть, чтобы обеспечить себе место в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Р-Спорт

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    05.12.2016 17:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 декабря 2016, 00:57

      СПАСИБО РОСТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 декабря 2016, 18:44

      Вперёд, "Ростов"! На трибунах "300 ваших спартанцев"!

      4
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 5 декабря 2016, 18:35

      Обыграйте, пацаны, и на улицу красных фонарей.
      Это премия. после победы хозяева должны стать добрей.
      Кто там в Ростове рулит?
      Пущай даже после поражения зарулят.
      Это несложно,
      А за Баварию им можно.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 декабря 2016, 17:34

      Удачи Вам, ребята! Желто-синие самые сильные!!!

      0
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