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    АЗ и «Зенит» рассудит Моэн, «Ниццу» и «Краснодар» – Шерер

    «Зенит» и «Краснодар» узнали своих судей на матчи шестого тура группового раунда Лиги Европы.

    Поединок между петербуржцами и АЗ обслужит норвежец Свейн Моэн. Его ассистентами будут Франк Андас и Ким-Томас Хаглунн. Судьи за воротами – Свейн-Эрик Эдвартсен и Туре Хансен. Роль четвертого арбитра возложена на Свена-Эрика Мидтхелля.

    Встречу между «быками» и «Ниццей» доверено обслуживать Сандро Шереру из Швейцарии. В качестве боковых выступят Жан-Ив Вихт и Йоханнес Фогель. Дополнительными помощниками буду Ален Бьери и Саша Амхоф. Четвертый судья – Беким Зогай.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2016 14:45
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