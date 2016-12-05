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    Фабрегас может быть наказан красной карточкой постфактум

    Футбольная ассоциация Англии может наказать полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса красной карточкой за неспортивное поведение в концовке матча английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (3:1) постфактум. Напомним, что испанец спровоцировал Фернандиньо, отвесив ему пощечину. Тот вытолкал Фабрегаса за пределы поля, за что получил удаление вместе с одноклубником Серхио Агуэро. После этого на поле произошла настоящая потасовка, в которой участвовало в общей сложности более 30 человек, включая членов тренерского штаба команд и стюардов.

    Рассмотрение дела должно пройти сегодня.

    Источник: Daily Mail

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    05.12.2016 09:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 5 декабря 2016, 17:27

      Да пускай сеска и фернандинью удаляют,дисквалифицируют,это все по фигу!!!Но вот Агуэро точно надо жёстко на несколько матчей наказать-это было все умышленно и с неспортивным поведением!!!

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      Рейтинг: +274

      Berikosha 5 декабря 2016, 12:03

      Провокация со стороны сеска была, это хорошо видно на повторе (подлый поступок), сити не заслужил два удаления и ни одного гола не забили, первый гол Кейхил себе сам забил

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