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    АПЛ. «Эвертон» сразится с «Манчестер Юнайтед»

    Сегодня в Англии пройдет поединок 14-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» на «Гудисон Парк» примет «Манчестер Юнайтед». Обе команды располагаются по соседству в турнирной таблице. Также стоит отметить, что команда Рональда Кумана в нынешнем сезоне не потерпела на своем поле еще ни одного поражения.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 13:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +110

      Baich 4 декабря 2016, 20:47

      П........с Феллани опять все испортил!Гнать эту с...ку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 4 декабря 2016, 16:17

      Победа нужна как воздух!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 4 декабря 2016, 16:13

      Верю в МЮ !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 4 декабря 2016, 13:45

      Надеюсь что МЮ выиграет :)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > ibragim_ibragimov_99 4 декабря 2016, 15:07

      Ибрагим Ибрагимович Ибрагимов, не Вы один.

      1
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