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    Озил: «Мы пережили Арсеноябрь»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил после матча 14-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (5:1) прокомментировал последние результаты команды. Футболист отметил, что лондонцам удалось без потерь пройти традиционно неудачный для них ноябрьский отрезок чемпионата.

    «Я очень доволен результатом. Мы использовали свои шансы и не позволяли себе расслабиться.

    У нас хорошее положение в чемпионской гонке, мы пережили наш ежегодный Арсеноябрь без единого поражения в АПЛ и обладаем уверенностью перед следующими матчами.

    Но мы должны продолжать побеждать, а парни должны оставаться готовыми и здоровыми, чтобы и дальше находиться на вершине», – сказал Озил.

    «Арсенал» имеет 31 очко и занимает вторую строчку, однако его по итогам тура может обойти «Ливерпуль», которому в воскресенье предстоит играть против «Борнмута».

    Источник: Goal.com

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    04.12.2016 01:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7775

      mihail200606 4 декабря 2016, 10:35

      Опять будете четвертыми..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 декабря 2016, 05:03

      Разве не 5-1 ?!
      В статье написали 4-1..

      1
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      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Munez89 4 декабря 2016, 06:55

      Это традиционные ошибки авторов!!!

      0
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