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    Луис Суарес: «Мы были лучше»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился впечатлениями после матча 14-го тура Примеры против «Реала» (1:1). Суарес открыл счет в этой игре, однако в концовке равновесие восстановил Серхио Рамос.

    «Я думаю, что мы были лучшей командой и сделали для победы все возможное. Теперь нам нужно быть сильными и продолжать работать.

    Таков футбол. В последние пять минут они перевернули игру и сумели сравнять счет», – сказал Суарес.

    Таким образом, «Реал» сохранил шестиочковый отрыв от каталонцев.

    Источник: Twitter

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    03.12.2016 20:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      NoN141 13 января 2017, 16:14

      лучшие обычно выигрывают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 3 декабря 2016, 23:42

      Насмешил...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      oarstxo 3 декабря 2016, 20:44

      Петух!

      -1
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