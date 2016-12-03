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    Канделаки заявила, что в преддверии ЧМ-2018 о Черчесове будет снят большой фильм

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что в преддверии чемпионата мира-2018 возглавляемый ею телеканал снимет большой фильм о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

    – Мы первыми сняли фильм о Леониде Слуцком. Сейчас уговорили Станислава Черчесова. Будем его снимать, чтобы к чемпионату мира-2018 вышел большой фильм. Хочется знать, чем живет человек, от которого зависит результат нашей сборной на чемпионате мира по футболу.

    – Возможно, про него стоит снять сериал?

    – Заявок на реалити-шоу или сериалы, связанные с чемпионатом мира по футболу, очень много. Но мы же не дотационный канал. При том, что мы учитываем нашу миссию, социальную значимость, у нас абсолютно четкая бизнес-логика: мы не можем делать то, в чем мы не видим коммерческой эффективности.

    Источник: ТАСС

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    03.12.2016 18:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 декабря 2016, 21:26

      Кому это нужно? О Слуцком не смотрел и о Черчесове не буду.После чемп мира снимать надо, тогда сразу ясно будет - снимать или пинками гнать.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 3 декабря 2016, 18:46

      Любят у нас в преддверии чемпионата фильмы о тренерах снимать.Только после грустно становится.

      -1
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      Рейтинг: +10

      Icehammer 3 декабря 2016, 18:43

      Снимать надо о Бердыеве, а не о тех кто ничего не показал

      0
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