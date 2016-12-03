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    Мело, Кондогбиа и Йоветич – номинанты на «Золотую урну» в Серии А

    Трио игроков «Интера» в составе хавбеков Фелипе Мело и Жоффри Кондогбиа, а также нападающего Стевана Йоветича, номинированы на приз «Золотая урна», ежегодно вручаемый худшему легионеру Серии А.

    Помимо вышеперечисленных футболистов в число номинантов вошли защитник «нерадзурри» Додо, в настоящий момент защищающий цвета «Сампдории» на правах аренды, а также еще один игрок обороны – Мартин Монтойя, выступавший в миланской команде в минувшем сезоне в аренде.

    Оставшаяся часть списка выглядит так: Марио Суарес («Фиорентина»), Эрнанес («Ювентус»), Луис Адриано, Диего Лопес (оба – «Милан»), Равель Моррисон («Лацио»).

    По итогам 2015 года премия «Золотая урна» досталась нападающему «Ромы» Хуану Итурбе.

    Источник: Football Italia

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    03.12.2016 15:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +133

      Rtu 3 декабря 2016, 15:44

      Весело )))

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