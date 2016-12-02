Клопп: «Журналисты придумывают истории, а потом просят их прокомментировать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что Даниэль Старридж может покинуть команду зимой.

«Я думаю, что вы и ваши коллеги придумываете истории, которых нет в реальности, а потом просите меня комментировать их. У нас нет и мыслей насчет того, чтобы продать кого-то из первой команды. Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл.

К сожалению, сейчас Даниэль не тренируется, и этим я обеспокоен более, чем любыми трансферными слухами. Но я готов ко всем вашим вопросам в январе», – сказал Клопп.