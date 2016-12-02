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    Гиггз: «Впервые задумался о завершении карьеры после первой встречи с командой Гвардиолы»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов сезона-2008/09 против «Барселоны» (0:2).

    «После первой встречи с командой Гвардиолы я сидел на диване и впервые в своей карьере серьезно задумался об уходе из футбола.

    Это был финал Лиги чемпионов в 2009 году в Риме. Он навсегда останется в моей памяти как низшая точка моей 23-летней карьеры профессионального игрока. Мы все сделали не так в тот день, «Барселона» все сделала правильно. Раздумывая о жизни, я тогда четко понял, что больше никогда не хочу пережить подобного. Если для этого нужно закончить с футболом, то на тот момент я был согласен сделать это», – рассказал Гиггз.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.12.2016 20:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 22:46

      У Гвардиолы уничтожающий футбол.Это Гигза и добило.

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR > Gullit 76 4 декабря 2016, 02:54

      У Гвардиолы нет ни какого уничтожающего футбола. С таким составом как у Барсы и Карпин стал бы тренером топ уровня.

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      Рейтинг: +367

      gigs84 2 декабря 2016, 21:45

      Да, с Барсой у МЮ ничего не получалось. Я тоже это помню. Переиграли нас полностью. Кстати, мой позывной тоже Гиггз. Пишу комментарий к комментарию кумира. Прикольно.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > gigs84 2 декабря 2016, 23:26

      Погоняло а не позывной

      1
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