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    Моуринью: «Швайнштайгер может остаться в «МЮ». Он заслужил немного счастья»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью допустил, что Бастиан Щвайнштайгер не покинет команду в зимнее трансферное окно.

    «Конечно, он может остаться. Летом мы пытались предпринять кое-какие усилия, чтобы у Бастиана было другое продолжение карьеры. Когда у тебя есть контракт с клубом, ты имеешь власть распоряжаться своей судьбой.

    Он решил остаться, несмотря на сложные обстоятельства. Он трудился и заслужил немного счастья в прошлом месяце. В январе у него снова будет возможность повлиять на свое будущее. Возможно, теперь он чувствует себя лучше, потому что работает с командой», – сказал Моуринью.

    Напомним, в матче Кубка английской лиги против «Вест Хэма» (4:1) Швайнштайгер вышел на поле впервые с марта.

    Источник: Goal.com

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    02.12.2016 19:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 декабря 2016, 15:23

      Руководство МЮ думает аналогично в отношении недотренера: "моур может пока остаться, он заслужил немного счастья"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 декабря 2016, 21:05

      О каком счастье речь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      азат86 2 декабря 2016, 20:55

      Вы вообще игры смотрели в прошлом сезоне Манчестера, видели, как Швайни играл и как медленно ходил мяч в центре, как в замедленном кадре. И в место кого ему играть в центре может в место Эрреры или Погбы. Надо же объективно смотреть на игру, а не ставить в состав за былые заслуги, тем более не перед Манчестером. Я не увидел в поступке Моура ничего ужасного.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > азат86 2 декабря 2016, 21:09

      про основу никто яростно и не утверждает... Но, гнобить-то зачем? Для ротации был бы в самый раз.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 2 декабря 2016, 20:40

      Благодетель. Ну же и скотина!!!

      4
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      Рейтинг: +59

      xxxl8484 2 декабря 2016, 20:40

      Швайн давно уже всем доказал что не г.... #ТупойМаур

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 декабря 2016, 20:16

      Моур блять! Какого хуя гнобишь Швайни, заебал! Он явно картины бы не в одном матче не испортил...

      2
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 2 декабря 2016, 20:05

      Моур паскудина, людьми разбрасывается как носками, обезьяна

      4
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