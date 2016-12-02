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    Решение по делу бывшего главы ФИФА Блаттера будет оглашено 5 декабря

    Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынесет решение по делу бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера 5 декабря. Напомним, Блаттер был отстранен от любой футбольной деятельности на восемь лет. Причиной стал перевод двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счет бывшего президента УЕФА Мишеля Платини в 2011 году.

    Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет. Отметим, в мае CAS частично удовлетворил апелляцию Платини, сократив наказание с шести до четырех лет.

    Швейцарец Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 по 2015 годы

    Источник: CAS

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    02.12.2016 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 2 декабря 2016, 13:24

      нормально 40 лет воровать. потом 4 года отсидеть и чистеньким выйти :)

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