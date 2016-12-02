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    Карякин будет болеть за «Спартак» на матче с «Рубином»

    Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону, пообещал посетить ближайший матч «Спартака», за который он болеет.

    «Да уж, «Спартак» вчера в Самаре, мягко говоря, не показал всего, на что способен. В понедельник собираюсь сходить на матч красно-белых и принести команде удачу», – пообещал Карякин.

    Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2016 11:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 2 декабря 2016, 20:33

      обои неудачники

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 2 декабря 2016, 14:02

      Мой сосед, мейстер Хабибуллин, будет болеть за Рубин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 декабря 2016, 13:42

      После Самары должны выносить, но Рубин тоже не пальцем деланный…

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +166

      Ник17 2 декабря 2016, 13:30

      какая боль, какая боль кс-смартак 4:0))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11487

      alp 2 декабря 2016, 13:11

      что то мне карякин резко разонравился

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > alp 2 декабря 2016, 14:01

      Бомжи по мужикам уже сохнет?)дожили,точно бело-голубые!)вернее,голубые любят белых

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 декабря 2016, 12:30

      Сколько же неадекватов на сайте.Пытался поднять проблему Спартака в умении держать удар - мало кто откликнулся.Пожалел проигравшего Карякина - набежали Спартоминусовые."Дайте собакам мясо - может они подерутся?"

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 2 декабря 2016, 12:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сразу видно футбол это не его.

      -4
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      Рейтинг: +19

      Антишеф 2 декабря 2016, 11:54

      Сидя на трибуне в черном фраке,
      К матчу проявляя интерес,
      «Лошадью ходи!» – кричал Карякин,
      Глядя, как задумался Промес… :-)

      9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 декабря 2016, 11:51

      Мы все будем болеть за Спартак в этом матче.

      -3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 2 декабря 2016, 11:48

      карякин проиграл..делайте выводы..

      1
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