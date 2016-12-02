Дьяков: «Разгром 1:6 – это позор? Еще мягко сказано»

Защитник «Томи» Виталий Дьяков назвал позорным разгромное поражение своей команды в матче со столичным «Локомотивом».

«Не знаю, что сегодня произошло. Первый тайм играли нормально: были контратаки, моменты. В начале второй половины удалось забить. Я вообще был уверен, что мы как минимум не проиграем. Тем более с таким счетом. Позор? Это еще мягко сказано.

Удаление Касьяна? Эмоции зашкаливали... Не знаю, как объяснить. Судье виднее. У них там свои разборки будут насчет правильности второй желтой карточки. Сейчас комментировать не хочу. В повторе эпизод не видел.

Думаю, Солосин сегодня не виноват. Вся команда сыграла безвольно. После счета 3:1 нас разрывали, как котят», – сказал Дьяков.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Локомотив» закончился со счетом 1:6.