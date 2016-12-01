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    Рейнгольд: «От постоянных комплиментов у некоторых игроков «Спартака» закружилась голова»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» крупно уступил «Крыльям Советов» – 0:4. По мнению специалиста, комплименты в адрес игроков московского клуба в связи с лидерством команды в чемпионате России негативно влияют на выступления красно-белых.

    – «Спартак» вышел с таким настроением, что я не удивлен, что он пропустил четыре мяча. Мог и больше «прихватить» в свои ворота. Я не узнал команду, которую видел в последних матчах. Ребята вышли повалять дурака и началась старая история. Не видно никакого потенциала в атаке. Помимо этого бардак в обороне. В какую игру играет Илья Кутепов? «Спартак» провел матч безобразно.

    – Нужно ли было матч проводить при такой погоде, когда даже болельщики на матч не пришли?

    – Две команды находились в равных условиях. «Спартак» не играл потому что он показывал антифутбол. Как пошла вторая голевая атака? Вследствие пижонства и вальяжности. Наверное, от постоянных комплиментов у некоторых закружилась голова. В движение во втором тайме нужно было прибавить на 75 процентов. Этого не произошло. Получили еще.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.12.2016 22:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 2 декабря 2016, 11:50

      Спартак брал на запредельном настрое.Вчера взял выходной.Перья Советов,в свою очередь,получили деньги,понакупили колбасы там,сыров там,хлеба там,наелись и забегали,как Ерёменко.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 декабря 2016, 08:09

      от вас и шли

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 декабря 2016, 01:28

      О, старый опять выполз ) И футболист был противненький, и старость его не украсила )

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      Рейтинг: +2304

      Бриг 1 декабря 2016, 23:33

      Соболезную.

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