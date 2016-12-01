Рейнгольд: «От постоянных комплиментов у некоторых игроков «Спартака» закружилась голова»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» крупно уступил «Крыльям Советов» – 0:4. По мнению специалиста, комплименты в адрес игроков московского клуба в связи с лидерством команды в чемпионате России негативно влияют на выступления красно-белых.

– «Спартак» вышел с таким настроением, что я не удивлен, что он пропустил четыре мяча. Мог и больше «прихватить» в свои ворота. Я не узнал команду, которую видел в последних матчах. Ребята вышли повалять дурака и началась старая история. Не видно никакого потенциала в атаке. Помимо этого бардак в обороне. В какую игру играет Илья Кутепов? «Спартак» провел матч безобразно.

– Нужно ли было матч проводить при такой погоде, когда даже болельщики на матч не пришли?

– Две команды находились в равных условиях. «Спартак» не играл потому что он показывал антифутбол. Как пошла вторая голевая атака? Вследствие пижонства и вальяжности. Наверное, от постоянных комплиментов у некоторых закружилась голова. В движение во втором тайме нужно было прибавить на 75 процентов. Этого не произошло. Получили еще.