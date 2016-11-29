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    «ПСЖ» переведет на счета «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро

    «ПСЖ» намерен пожертвовать бразильскому клубу «Шапекоэнсе» 40 миллионов евро, чтобы помочь команде оправиться от трагедии. Подобную помощь также планируют оказать «Барселона» и «Реал».

    Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

    Самолет пропал с радаров и разбился в 22:15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.

    Источник: Le Parisien

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    29.11.2016 21:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 30 ноября 2016, 00:45

      ВОТ ЭТО МОЛОДЦЫ

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 30 ноября 2016, 00:41

      Благородный шаг. ПСЖ, молодцы! Поддерживают не только словами, но и делом.

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 30 ноября 2016, 00:14

      Людей то не вернешь.....

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 ноября 2016, 23:38

      Тех кто ушёл, это вернуть не поможет... НО! В их честь, в знак памяти о них и об этой трагедии, можно будет при помощи ПСЖ и других клубов, возродить команду собрав её по сути заново, чтобы эти ребята играли не только за себя, но и за тех парней, которые не долетели своим рейсом до пункта назначения, выиграв новые трофеи и посвятив их той команде, которую унесла эта страшная трагедия.

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      Рейтинг: +24

      ASR77 29 ноября 2016, 23:19

      НЕ ПЛОХО НО ЛЕГЧЕ НЕ СТАНЕТ РОДСТВЕНИКАМ, ХОТЯ ДУМАЮ КОМАНДУ ВОЗРАДЯТ , РОДСТВЕННИКАМ ДАДУТ , А ЕЩЕ ПАРУ КЛУБОВ ПОЖЕРТВУЕТ ЕСЛИ ТО И КОМАНДУ НЕ ЧУТЬ НЕ ХУЖЕ А СКОРЕЕ ПО ИМЕНАМ ЛУЧШЕ КУПЯТ И ПОСТРОЯТ НО ПАМЯТЬ О ЭТИХ ИГРОКАХ ОСТАНЕТСЯ НАВСЕГДА! СОЧУВСТВУЮ ТЕМ КТО ОСТАЛСЯ ДОМА НЕ ПОЛЕТЕВ С КОМАНДОЙ , КАКОГО ИМ СЕЙЧАС НИ КОМУ НЕ ПОНЯТЬ! ЗЕМЛЯ ВАМ ПУХОМ, А ВЫЖИВШИМ ЗДОРОВЬЯ!

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