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    Президент «Баварии»: «МЮ» должен быть наказан за свое отношение к Швайнштайгеру»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру не стоит покидать «Манчестер Юнайтед». По его мнению, 32-летний хавбек должен остаться в английском клубе до истечения контракта.

    «МЮ» должен быть наказан за свое отношение к Швайнштайгеру. На месте Бастиана я бы вымогал деньги из английского клуба до последнего дня, а затем попрощался.

    Я играл бы в гольф каждый месяц, предлагал свои услуги клубу и сопровождал Ану Иванович на теннисных матчах», – заявил Хенесс.

    Источник: Goal.com

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    29.11.2016 11:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +43

      MU777 29 ноября 2016, 17:00

      Я играл бы в гольф каждый месяц, предлагал свои услуги клубу и сопровождал Ану Иванович на теннисных матчах», – заявил Хенесс.

      Собственно этим Басти и занимался, за что и перестал попадать в основной состав ещё при Ван Гаале.

      -2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 29 ноября 2016, 16:56

      не Фиг продавать его туда было. и ему уходить

      -2
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 29 ноября 2016, 15:47

      При всем моем уважении к Басти, последние года он реально сдал.... Я с одной стороны понимаю Маура, он хочет видеть в составе тех людей, которые всегда будут играть мощно, и будут в строю, а с другой его можно же просто отпустить в другой клуб... А так Басти постоянно травмируется, и не играет на том уровне как в играл в Баварии.... Да отдельно взятый 1 матч он может быть лучшим на поле, а потом 10 матчей быть абсолютно бесполезным.... Увы года берут свое...

      0
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 29 ноября 2016, 15:06

      Что-то вспомнилось письмо футболистов о том, что их на сборы не взяли=D Деньги же получает Швайни, получает и не малые. То что шанса не дали даже, это да, не правильно. Но это как и у всех, что-то не нравится на работе, уходи.

      1
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      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 29 ноября 2016, 14:58

      Никого не хочу оправдывать, но он тоже фигню несет, говорит куда то летать, сопровождать жену и при этом вымогать деньги, как он будет летать, если ему в любом случае по контракту придется тренироваться и не зависимо основа это или дубль!!!

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 29 ноября 2016, 14:57

      Не нужно было его продавать !

      1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > ibragim_ibragimov_99 30 ноября 2016, 12:52

      А разве его насильно продали? Он сам попросил руководство клуба отпустить его в МЮ.

      0
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 29 ноября 2016, 12:40

      Надо наказать я за

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 ноября 2016, 12:15

      Он и так наказан,их Моуриньо тренирует

      4
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      Рейтинг: +4938

      polt 29 ноября 2016, 11:46

      Целиком поддерживаю! Мауринью - настоящая свинья!!!

      6
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