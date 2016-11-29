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    Альба может пропустить матч против «Реала»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба рискует пропустить матч 14-го тура чемпионата Испании против «Реала», который состоится 3 декабря в столице Каталонии.

    Сообщается, что 27-летний испанец травмировал правое колено в прошедшей встрече с «Реалом Сосьедад», но остался на поле до финального свистка. Медицинская служба сине-гранатовых диагностировала у футболиста сильный ушиб колена и вывих лодыжки.

    Согласно информации врачей клуба, решение об участии Альбы в поединке с «Реалом» будет принято в ближайшие несколько дней.

    Источник: Reuters

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    29.11.2016 08:07
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