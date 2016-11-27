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    Доннарумма обошел Нойера в рейтинге лучших вратарей

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон возглавил список лучших вратарей по версии France Football. Второе место в этом рейтинге занимает Петр Чех из «Арсенала», третье – Тибо Куртуа из «Челси».

    Отметим присутствие в десятке 17-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, который занял пятое место. Итальянец обошел даже опытного голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

    Десятка лучших вратарей по версии France Football

    1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

    2. Петр Чех («Арсенал»)

    3. Тибо Куртуа («Челси»)

    4. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

    5. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)

    6. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

    7. Кейлор Навас («Реал»)

    8. Мануэль Нойер («Бавария»)

    9. Ян Облак («Атлетико»)

    10. Руй Патрисио («Спортинг»)

    Источник: Francefootball

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    27.11.2016 17:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 28 ноября 2016, 15:16

      просто бред,донарума хуже чем многие многие вратари

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 ноября 2016, 21:37

      Немного не адекватный рейтинг... Тот же Куртуа в том сезоне пускал на право и налево и привозов организовал прилично...

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 27 ноября 2016, 21:34

      Пока играет Буффон, все остальные будут бороться за 2е место и ниже. От этого никуда не деться, это факт.

      0
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      Рейтинг: +10

      TheTrue 27 ноября 2016, 19:31

      Видели мы вчера эту Дноруму
      опять привез

      0
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 27 ноября 2016, 18:55

      Пока играет Буффон, он всегда №1

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 27 ноября 2016, 17:43

      Облак и Нойер по выше должны быть

      2
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      Рейтинг: +44

      Факус 27 ноября 2016, 17:39

      Поменял бы местами:
      1. Чех и Де Хеа.
      2. Доннарумма и Нойер.
      + очень спорное десятое место.

      0
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      Рейтинг: +44

      Факус > АрбузБушь 27 ноября 2016, 19:23

      Я уверен, что если бы за сборную, которая выиграла евро, стоял бы на воротах тер Штеген, Браво или даже тот же Очоа, то они бы так же бы получили лучшего вратаря евро.

      0
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      Рейтинг: +52

      Koorantt 27 ноября 2016, 17:39

      Акинфеев же номер 1! Не?

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Koorantt 27 ноября 2016, 19:21

      Конечно Какинфеев! У него ж рекорд в ЛЧ!!!

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 27 ноября 2016, 17:27

      ну Доннарумма очень хорош! будущий первый номер! скоро Буффона сменит...

      2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > RedGreenHooligan 27 ноября 2016, 19:19

      Полностью согласен

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 27 ноября 2016, 17:26

      И это только начало

      0
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