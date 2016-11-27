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    Серия А. «Милан» разгромил «Эмполи» и оказался на второй позиции

    В матче 14-го тура Серии А «Милан» со счетом 4:1 обыграл «Эмполи». За миланцев дублем отметился Джанлука Лападула, один гол забил Сусо, еще один мяч отправил в свои ворота Андреа Коста. Автором гола «Эмполи» стал Риккардо Сапонара.

    Таким образом, «Милан» набрал 29 очков и вышел на второе место. Догнать его по очкам может «Рома», которая в воскресенье сыграет с «Пескарой». «Эмполи» с десятью баллами остался на 17-й позиции.

    Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

    Эмполи – Милан – 1:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лападула, 15; 1:1 – Сапонара, 17; 1:2 – Сусо, 62; 1:3 – Коста, 64 (в свои ворота); 1:4 – Лападула, 78.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2016 00:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +82

      Mi6 27 ноября 2016, 09:37

      Молодцы, выбираются из ямы

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 27 ноября 2016, 08:46

      Хоть есть за кого поболеть в Италии.

      0
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      Рейтинг: +33

      ANB RUS 27 ноября 2016, 01:49

      Вернись былой Милан, ждем..............

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 ноября 2016, 00:52

      Милан на 2 месте, это радует

      0
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 27 ноября 2016, 00:43

      Давай, Милан, не сбавляй обороты! Все должны вновь лицезреть твоё величие)

      2
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