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    Венгер отказался подписывать Модрича из-за небольшого веса игрока

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился воспоминаниями о приходе в АПЛ полузащитника Луки Модрича. По словам специалиста, игрок мог оказаться в «Арсенале».

    «Венгер решил, что Модрич чересчур мало весит, чтобы добиться успеха в Премьер-лиге. Некоторые члены моего тренерского штаба тоже считали, что он недостаточно внушителен, чтобы играть в АПЛ на своей позиции», – признался Реднапп в своей автобиографии.

    Модрич в 2008 году перешел из загребского «Динамо» в возглавляемый Реднаппом «Тоттенхэм», откуда в 2012 перебрался в «Реал».

    Источник: Calciomercato

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    26.11.2016 21:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 26 ноября 2016, 21:58

      шта. скажите это Аллену, Канте...

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