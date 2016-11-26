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    Калешин: «СКА-Хабаровск» наказал «Кубань» за слишком частые ошибки»

    Тренер «Кубани» Евгений Калешин подвел итоги встречи 24-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (0:5). Специалист подчеркнул, что столь крупный счет вызван большим количеством ошибок, совершенных желто-зелеными.

    «Поздравляю хозяев с абсолютно заслуженной победой. Мы сегодня очень часто ошибались, и соперник нас за это наказывал, поэтому и счет получился такой разгромный. У нас тоже были моменты для взятия ворот, но, к сожалению, удача была сегодня на стороне хозяев, да и голкипер хабаровчан сыграл очень надежно, выручив свою команду в ряде эпизодов.

    Сказалась ли холодная погода на сегодняшнем матче? Нет. Абсолютно никак», – сказал Калешин.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    26.11.2016 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 26 ноября 2016, 13:48

      Кубань вообще никакая)))

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