Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «С «Фейеноордом» мог сыграть и Марсьяль, но все хотели видеть Мхитаряна»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выбор состава на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (4:0), в заявку на который не попал Антони Марсьяль.

    «Он в порядке и мог бы сыграть в этой встрече, но я не могу выпустить 12 футболистов или использовать 19–20 запасных. Вы хотели увидеть Мхитаряна, я тоже хотел.

    Невозможно задействовать всех сразу. Антони играл с «Арсеналом», теперь нужно было дать возможность сыграть Генриху», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2016 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      Dazdraper 26 ноября 2016, 13:13

      Миха хороший матч провёл, пасы в касание хороши у него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 ноября 2016, 06:47

      А я ведь говорил . . .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      demir301 26 ноября 2016, 02:13

      увидели,полный нуль!Как не прискорбно!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11