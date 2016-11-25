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    Гризманн: «Говоря о ненависти к Роналду, я просто пошутил»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал свои слова о ненависти к Криштиану Роналду, о которых ранее рассказал португалец.

    «Я встретил Роналду в компании его друзей одном ресторане – это было невероятное совпадение. Я подошел поздороваться и поздравить с победами в Лиге чемпионов и на Евро. Мне было нужно время, чтобы пережить поражения, поэтому я так пошутил.

    Но на самом деле мое отношение к нему не поменялось после того, как он дважды победил меня в финалах и сделал хет-трик на нашем стадионе. Я отношусь к нему с большим уважением», – сказал Гризманн.

    Источник: L' Equipe

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    25.11.2016 21:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 27 ноября 2016, 02:21

      Да плюнул бы ему в рожу этому гею

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 26 ноября 2016, 00:02

      да-да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 ноября 2016, 22:34

      Роналду приемлет только восхищения,на крайний случай похвалу,все остальное,даже в шутку,для него оскорбление

      0
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 25 ноября 2016, 22:27

      А что здесь такого?...Ну не нравится он тебе,ты ведь не гей!!!А геев надо ненавидеть и даже пиз..ть,жаль ты этого не сделал:-)

      -1
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