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    Матч с «Викторией» не показался Джеко сложным

    Форвард «Ромы» Эдин Джеко стал автором хет-трика в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Викторией». По его мнению, эта игра получилась не такой сложной для его команды, как могло показаться.

    «Эта игра не была особенно сложной для нас. У «Виктории» собралась неплохая команда, но им удалось создать лишь несколько моментов. В первом случае это был гол, а во втором нас спас голкипер.

    Один из моих голов можно назвать одним из самых красивых за время выступления в «Роме», хотя я не уверен в этом. Чувствую себя прекрасно. Рад, что мы прошли дальше», – сказал Джеко после матча.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Рома» – «Виктория» закончился со счетом 4:1.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    25.11.2016 10:16
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