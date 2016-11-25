Смолов: «С выходом в плей-офф, быки!»

Форвард «Краснодара» Федор Смолов поздравил болельщиков команды с выходом в плей-офф Лиги Европы после ничейного результата с «Зальцбургом» (1:1) в матче пятого тура группового этапа турнира. Этот результат позволил российской команде гарантировать себе второе место в группе I.

«С выходом в плей-офф, быки!» – написал Смолов в Instagram.

Напомним, Смолов стал автором единственного гола своей команды во встрече с «Зальцбургом».