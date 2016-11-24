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    Лига Европы. «Слован» разгромил «Карабах» благодаря дублю россиянина Комличенко

    В рамках группового этапа Лиги Европы ПАОК на последних минутах смог одержать победу над «Фиорентиной».

    В другом матче «Слован» крупно переиграл «Карабах». Дублем у хозяев отметился россиянин Николай Комличенко.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 5-й тур

    Фиорентина (Италия) – ПАОК (Греция) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Скахов, 5; 0:2 – Кампос, 26; 1:2 – Бернардески, 33; 2:2 – Бабакар, 50; 2:3 – Родригес, 90.

    Слован (Чехия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вух, 11; 2:0 – Комличенко, 57 (с пенальти); 3:0 – Комличенко, 63.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 23:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 ноября 2016, 08:30

      В сборной парня попробовать надо!!!

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 25 ноября 2016, 01:02

      так держать

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