Лига Европы. «Слован» разгромил «Карабах» благодаря дублю россиянина Комличенко

В сборной парня попробовать надо!!!
В рамках группового этапа Лиги Европы ПАОК на последних минутах смог одержать победу над «Фиорентиной».
В другом матче «Слован» крупно переиграл «Карабах». Дублем у хозяев отметился россиянин Николай Комличенко.
Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 5-й тур
Фиорентина (Италия) – ПАОК (Греция) – 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Скахов, 5; 0:2 – Кампос, 26; 1:2 – Бернардески, 33; 2:2 – Бабакар, 50; 2:3 – Родригес, 90.
Слован (Чехия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Вух, 11; 2:0 – Комличенко, 57 (с пенальти); 3:0 – Комличенко, 63.