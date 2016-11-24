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    Стадион «Зенит-Арена» готов на 95 процентов

    Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, курирующего стройку стадиона «Зенит» заявил, что арена готова на 95 процентов. Также сообщается, что выполнены работы по благоустройству и озеленению прилегающей к стадиону территории, доработана система водоотведения и водопонижения.

    «В настоящее время футбольный стадион в западной части Крестовского острова готов на 95 процентов. Работы на фасаде завершатся 1 декабря», – заявили в аппарате.

    Кроме того, завершен монтаж светопрозрачного покрытия стационарной крыши, успешно проведены испытания раздвижной кровли и выкатного поля.

    Источник: ТАСС

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    24.11.2016 21:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 25 ноября 2016, 07:00

      Ну все весной вьедем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 ноября 2016, 00:31

      а денег хватает или еще надо...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 25 ноября 2016, 00:29

      Зато самый дорогой вибратор в мире !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 24 ноября 2016, 23:57

      10 лет и 1,3 миллиарда евро.Это просто чудо стадион)))

      -1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 24 ноября 2016, 23:34

      что врать то.полный недодел.ещё надо распилить цать миллиардов

      -1
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      Рейтинг: +1459

      Mariner 24 ноября 2016, 23:10

      Хм... Стадион был заложен летом 2007-го года, т.е. стоится уже 9 с половиной лет. Т.е. недостроенные 5% будут строить ещё почти пол года ))) Короче к лету будет готов, как раз к юбилею заложения первого камня )))

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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 24 ноября 2016, 23:01

      дождемся ли завершения к новому году?

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 24 ноября 2016, 22:57

      Здорово!

      0
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 24 ноября 2016, 22:38

      Спичечный коробок вместительнее этого лягушатника

      -1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 22:11

      да хоть на 105% вопрос в чем кто туда ходить будет если Петрович сегодня был заполнен на треть а там все таки 68 тыс. мест

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      Рейтинг: +1459

      Mariner > Garrincha58 24 ноября 2016, 23:12

      Как бы не уютно в Питере 24-го ноября 2 часа на стадионе, считай улице, сидеть. Прохладно малость )))

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