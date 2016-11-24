Рейнгольд: «Победа «Ростова»? Вчера случилась нормальная вещь»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Ростов» является бедой российского футбола. Отметим, что на данный момент донской клуб набрал в РФПЛ 17 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.
«Ростов» – это беда нашего футбола. У нас многие журналисты, которые ни черта не понимают в футболе, кричат: «Ой, Бердыев, ой, «Ростов»!» Это команда первого дивизиона! Лига чемпионов показывает, что такое «Ростов». Уровень по сравнению с «Баварией» и «Атлетико» ниже плинтуса. «Ростову» надо играть в Лиге Европы», – сказал Рейнгольд.
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу «Ростова» над «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. По мнению ветерана, гости пытались добиться успеха за счет своего класса.
«Я говорил о том, что «Ростов» не претендует на выход в плей-офф и ни в коем случае не команда топ-уровня. Но это хорошая команда уровня Лиги Европы. Я переживаю за «Ростов» и хочу чтобы он занял третье место. В отличие от ЦСКА у ростовчан остались шансы и они вчера показали очень приличный футбол.
Вчера случилась нормальная вещь. Одна команда вышла играть в футбол, а вторая – играть на классе. Тем более три-четыре основных футболиста «Баварии» остались в Германии. «Ростов» показал всем и вся, что играть в футбол умеет. Это вам не пермский «Амкар», хотя денег у них примерно одинаково. При этом одна команда играет, а вторая мучается и другим играть не дает. Это зависит от тренера и можно похвалить Курбана Бердыева. Вторую команду сделал», – заявил Рейнгольд.