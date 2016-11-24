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    Рейнгольд: «Победа «Ростова»? Вчера случилась нормальная вещь»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу «Ростова» над «Баварией» (3:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. По мнению ветерана, гости пытались добиться успеха за счет своего класса.

    «Я говорил о том, что «Ростов» не претендует на выход в плей-офф и ни в коем случае не команда топ-уровня. Но это хорошая команда уровня Лиги Европы. Я переживаю за «Ростов» и хочу чтобы он занял третье место. В отличие от ЦСКА у ростовчан остались шансы и они вчера показали очень приличный футбол.

    Вчера случилась нормальная вещь. Одна команда вышла играть в футбол, а вторая – играть на классе. Тем более три-четыре основных футболиста «Баварии» остались в Германии. «Ростов» показал всем и вся, что играть в футбол умеет. Это вам не пермский «Амкар», хотя денег у них примерно одинаково. При этом одна команда играет, а вторая мучается и другим играть не дает. Это зависит от тренера и можно похвалить Курбана Бердыева. Вторую команду сделал», – заявил Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.11.2016 18:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +498

      Поль 26 ноября 2016, 23:56

      Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Ростов» является бедой российского футбола. Отметим, что на данный момент донской клуб набрал в РФПЛ 17 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

      «Ростов» – это беда нашего футбола. У нас многие журналисты, которые ни черта не понимают в футболе, кричат: «Ой, Бердыев, ой, «Ростов»!» Это команда первого дивизиона! Лига чемпионов показывает, что такое «Ростов». Уровень по сравнению с «Баварией» и «Атлетико» ниже плинтуса. «Ростову» надо играть в Лиге Европы», – сказал Рейнгольд.

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 25 ноября 2016, 11:25

      Судя по твоим последним двум суждениям на счёт Ростова, уровень ФНЛ и Лиги Европы равны??? Маразматик ты старый, вот что!!!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 ноября 2016, 23:12

      Ещё один мудак, пиздит бывает похлеще Мутко. Дядя ты же Ростов в Первый див отправил!

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 24 ноября 2016, 23:10

      у него просто склероз, наверно

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 ноября 2016, 22:17

      Я ещё не видел ни одного такого чудо эксперта, который бы не переобувался так быстро.

      2
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Black Giz 24 ноября 2016, 23:10

      на ходу переобувается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Небесная 25 ноября 2016, 07:18

      Я бы даже сказал на бегу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      1cent 24 ноября 2016, 21:16

      Валера иди в жопу

      0
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 24 ноября 2016, 20:54

      Рейнгольд: «Ростов» – беда нашего футбола. Эта команда должна играть в первом дивизионе» . Рейнгольд ПРОСТИТУТКА

      6
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      Рейтинг: +151

      Niepel 24 ноября 2016, 20:15

      Победа "Ростова" - яркая и нужная для россиян! А то всё один негатив!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 ноября 2016, 19:58

      Я его не пойму! То Ростов нужно отправить в ФНЛ, теперь говорит, что уровень Ростова это ЛЕ! А чтобы он запел после игры Спартака с Баварией?

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 ноября 2016, 19:54

      Маразм крепчал....

      3
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