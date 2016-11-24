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    Лига чемпионов. «Арсенал» упустил победу в матче против «ПСЖ»

    В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» на своем поле не смог одолеть «ПСЖ». В матче «Лудогорца» и «Базеля» зрители забитых голов не увидели.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа А. 5-й тур

    Арсенал – ПСЖ – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кавани, 18; 1:1 – Жиру, 45 (с пенальти); 2:1 – Верратти, 60 (в свои ворота); 2:2 – Ивоби, 77 (в свои ворота).

    Лудогорец – Безель – 0:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 00:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 24 ноября 2016, 14:27

      Что с Арсеналом? В ноябре просто все матчи полный отстой. Еще и, как назло, пошли подряд игры такие серьезные... Шпоры, МЮ, ПСЖ. Плохо....

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      Рейтинг: +48

      wattman 24 ноября 2016, 11:39

      Обидная ничья. Замена Уйоби напрашивалась еще в первом тайме, но нет, Венгер уперт в своих идеях.

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      Рейтинг: +421

      LMI 24 ноября 2016, 07:27

      Четвертый подряд ОТСТОЙНЫЙ матч в ноябре в исполнении Арсенала. И если с Лудогорцем мы как-то отскочили на победу, то три последующих матча это полнейший тихий ужас - результат ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря ошибкам соперника. Ноябрь - полнейший провал. Ну и как результат - думаю попадаем на Барсу или типо того и далее 1/8 ни шагу в ЛЧ. Стабильность своего рода

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