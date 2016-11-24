Лига чемпионов. «Арсенал» упустил победу в матче против «ПСЖ»

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» на своем поле не смог одолеть «ПСЖ». В матче «Лудогорца» и «Базеля» зрители забитых голов не увидели.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа А. 5-й тур

Арсенал – ПСЖ – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кавани, 18; 1:1 – Жиру, 45 (с пенальти); 2:1 – Верратти, 60 (в свои ворота); 2:2 – Ивоби, 77 (в свои ворота).

Лудогорец – Безель – 0:0

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