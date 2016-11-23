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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Лудогорец - Базель

23.11.2016, Среда, 22:45 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45) Лига чемпионов, 5 тур Лудогорец - Базель
Лига чемпионов (2016/2017), группа A
1 тур
13 сентября, вторник 21:45 Базель 1:1 Лудогорец
Лига чемпионов (2014/2015), группа B
4 тур
4 ноября, вторник 22:45 Базель 4:0 Лудогорец
3 тур
22 октября, среда 22:45 Лудогорец 1:0 Базель
Лига чемпионов (2013/2014)
4 раунд
ответный матч		 27 августа, вторник 22:45 Базель 2:0 Лудогорец
Лига чемпионов (2013/2014)
4 раунд
первый матч		 21 августа, среда 22:45 Лудогорец 2:4 Базель
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