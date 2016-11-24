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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
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Арсенал - ПСЖ

23.11.2016, Среда, 22:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 5 тур Арсенал - ПСЖ
Обзор матча
Лига чемпионов (2016/2017), группа A
1 тур
13 сентября, вторник 21:45 ПСЖ 1:1 Арсенал
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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 23 ноября 2016, 23:44

    Опаньки Шпион на скамейке ПСЖ сидит)))))))))))))

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