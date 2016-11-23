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    Данильянц: «Ребята все сами доказали на футбольном поле»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире программы «Все на футбол!» поделился эмоциями от победы в групповом этапе Лиги чемпионов над «Баварией» (3:2).

    – 3:2 – это то, на что ребята настраивались, во что верили, чем мы жили. Все это воплотилось в 90 минут. Они продемонстрировали полную самоотдачу и концентрацию внимания. Ребята все сами доказали на футбольном поле, мне больше нечего говорить.

    – Нет обиды, что с турнирной точки зрения матч не дал ничего особенного?

    – Нет, обида – это последнее. Прежде всего – благодарность, что это свершилось. Благодарность для многих тысяч болельщиков, которые за нас переживали.

    – На чем вы акцентировали внимание?

    – В перерыве Курбан Бекиевич сделал поправки, и мы отодвинули игру от ворот за счет быстрого выдвижения игроков. Во втором тайме было меньше горячих моментов у наших ворот, чем в первом. Это позволило нам поверить, что мы хозяева положения и воплотить это в голы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2016 23:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 ноября 2016, 10:23

      "В перерыве Курбан Бекиевич сделал поправки"...ключевые слова,характеризующие эту ПОБЕДУ!!!!Молодцы все!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 ноября 2016, 00:23

      1973 год. Художественный фильм "Иван Васильевич меняет профессию":
      - Казань брал, Астрахань брал... Ревель брал, Шпака - не брал...

      2016 год. Курбан Бекиевич Бердыев:
      - «Барселону» брал, «Баварию» брал… Кто там следующий?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 23 ноября 2016, 23:38

      МОЛОДЦЫ, ОБОРОНА ВЫШЕ ВСЕХ ПОХВАЛ, НУ И НОБОА ШТРАФНОЙ НА ОТЛИЧНО!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 23 ноября 2016, 23:35

      Большая победа для всего нашего футбола! Где поздравления, ДРУЗЬЯ? Или вам по фиг?

      2
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