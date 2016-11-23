Агент: «Кришито еще долго будет играть в «Зените». По Боккетти ведем переговоры»

Известный футбольный агент Андреа Д’Амико, который представляет интересы защитников «Зенита» Доменико Кришито и «Спартака» Сальваторе Боккетти, поделился информацией относительно их перспектив продолжить выступление за российские клубы.

«Криштито связывают особые отношения с тренером «Зенита». Думаю, он будет еще долго выступать за команду из Санкт-Петербурга.

Боккетти? У него есть действующий контракт, который рассчитан до 2017 года. Сейчас мы ведем переговоры о продлении этого соглашения. В клубе он считается важным игроком, и его все хвалят», – рассказал Д’Амико.

Детали нового контракта Боккетти со «Спартаком» агент разглашать отказался.