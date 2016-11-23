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  • Агент: «Кришито еще долго будет играть в «Зените». По Боккетти ведем переговоры»

Агент: «Кришито еще долго будет играть в «Зените». По Боккетти ведем переговоры»

23 ноября 2016, 09:45
6

Известный футбольный агент Андреа Д’Амико, который представляет интересы защитников «Зенита» Доменико Кришито и «Спартака» Сальваторе Боккетти, поделился информацией относительно их перспектив продолжить выступление за российские клубы.

«Криштито связывают особые отношения с тренером «Зенита». Думаю, он будет еще долго выступать за команду из Санкт-Петербурга.

Боккетти? У него есть действующий контракт, который рассчитан до 2017 года. Сейчас мы ведем переговоры о продлении этого соглашения. В клубе он считается важным игроком, и его все хвалят», – рассказал Д’Амико.

Детали нового контракта Боккетти со «Спартаком» агент разглашать отказался.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Боккетти Сальваторе Кришито Доменико
Комментарии (6)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1479885008
Ну отлично удачи мимо
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super.zenitchik
1479886872
Правильно, Доминико. Хорошими игроками не разбрасываются.
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Фан666
1479890508
Кришито один из лучших, хорошо что должен остаться
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mik1954
1479892310
Кришито на сей день лучший в премьер лиге
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cska-62
1479892335
Виллаш-Боаш, безусловно, грамотный специалист, но мне было совершенно непонятно, почему он не использовал Кришито по полной программе? Из-за лимита? Да нет, Доминико сидел на лавке иногда и не из-за этого...
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СОКОЛ САРАТОВ
1479892824
ДАЙ БОГ МИМО ХОРОШИЙ ЗАЩИТНИК
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