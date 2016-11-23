Раньери: «Группа ЛЧ выиграна, теперь важно заняться АПЛ»

Самая легкая задача выполнена.
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:1). Чемпионы Англии гарантировали себе выход из группы с первого места.
«У нас новое путешествие. Не знаю, куда оно приведет, но мы в восторге!
Мы хорошо начали, прессинговали, дважды забили и владели мячом. Но после пропущенного гола мы немного растерялись.
Возможно, в Лиге чемпионов мы более сосредоточены, чем в АПЛ. Теперь победа в группе одержана, важно вновь заняться домашним чемпионатом», – сказал Раньери.