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    Раньери: «Группа ЛЧ выиграна, теперь важно заняться АПЛ»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:1). Чемпионы Англии гарантировали себе выход из группы с первого места.

    «У нас новое путешествие. Не знаю, куда оно приведет, но мы в восторге!

    Мы хорошо начали, прессинговали, дважды забили и владели мячом. Но после пропущенного гола мы немного растерялись.

    Возможно, в Лиге чемпионов мы более сосредоточены, чем в АПЛ. Теперь победа в группе одержана, важно вновь заняться домашним чемпионатом», – сказал Раньери.

    Источник: BBC

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    23.11.2016 01:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 ноября 2016, 05:11

      Самая легкая задача выполнена.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 23 ноября 2016, 01:53

      Молодцы, всё правильно

      0
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