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    Лига чемпионов. «Монако» обыграл «Тоттенхэм», обеспечил себе первое место в группе и вывел «Байер» в плей-офф

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» со счетом 2:1 оказался сильнее«Тоттенхэма». На гол Джибриля Сидибе лондонцы ответили точным ударом с пенальти Гарри Кейна, а окончательный результат установил Тома Лема.

    Таким образом, монегаски гарантировали себе первое место в группе, а «Тоттенхэм» остался на третьей позиции с четырьмя очками. Этот результат также гарантирует «Байеру» вторую строчку.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 5-й тур

    Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сидибе, 48; 1:1 – Кейн, 52 (с пенальти); 2:1 – Лема, 53.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2016 00:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 ноября 2016, 10:46

      Да

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 23 ноября 2016, 08:36

      Монако из 4 корзины, Байер из 3й)) Тоттенхем из 1й))) вот и расклад) ЦСКА как обычно "повезло" с 4й корзиной(( хотя все равно должны были выходить из такой группы...

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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 23 ноября 2016, 01:08

      Бездарный Тотти выиграл всего 1 матч. Сказать у кого?

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > super.zenitchik 23 ноября 2016, 01:19

      Раскладец, батенька!...

      -1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 ноября 2016, 00:59

      да уж

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 23 ноября 2016, 00:54

      хорошо было бы выиграть

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 ноября 2016, 00:52

      Монако с победой!

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      Рейтинг: +664

      Небесная 23 ноября 2016, 00:48

      Вот кровь из носа, а побеждать Тоттенхэм обязаны обыгрывать

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 23 ноября 2016, 00:42

      ФК Монако сохранил шансы ЦСКА на лигу Европы, лига чемпионов потеряна...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Егор Велунов 23 ноября 2016, 00:45

      Надо всего лишь победить в Лондоне)))

      1
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      Рейтинг: +18258

      ilichkadr > Егор Велунов 23 ноября 2016, 12:14

      Какие шансы? Вынесем Тоттенхэм на его поле?

      -1
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