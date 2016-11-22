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    Гацкан: «Думаю, в матче с «Баварией» все будет хорошо»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

    – «Бавария» это – суперклуб. Но многие футболисты «Ростова» выступают в национальных сборных и имеют опыт игры на высоком уровне.

    – Мы далеко не всегда играем против топ-сборных. А игроки «Баварии» играют в самых сильных национальных командах. У них есть быстрота мышления. Надеюсь, завтра порадуем наших болельщиков. Мы готовы к игре. Главное не терять концентрацию в самых важных моментах. Думаю, все будет хорошо, – сказал Гацкан.

    Матч «Ростов» – «Бавария» состоится в среду, 23 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    22.11.2016 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 ноября 2016, 03:03

      Очень на это надеюсь, хотя будет это , ох как не легко...

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 ноября 2016, 22:37

      Харашо! Всё будет харашо, всё будет харашо, -мы это знаем...Знаем! РСМ, ну, чтобы все!.. Удачи!

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      Рейтинг: +294

      Мортус 22 ноября 2016, 21:39

      Я, я. Натюрлихь. Дас ист фантастиш!!!

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      Рейтинг: +119

      ivan1321 22 ноября 2016, 20:06

      все будет хорошо для Баварии )

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