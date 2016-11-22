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    Селихов: «Хочу воспользоваться шансом и поиграть на самом высоком уровне»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов поделился впечатлениями от своего перехода в «Спартак». Напомним, 22-летний вратарь сегодня подписал с красно-белыми контракт на 4,5 года.

    «На протяжении последних месяцев я находился в неведении относительно своего будущего. Не скрою, это напрягало, но я прилагал все силы, чтобы сконцентрироваться только на игре. Надеюсь, мне это удалось: восемь матчей на ноль из 14 — неплохой результат.

    Но надо идти дальше. Мне, как и каждому спортсмену, хочется расти, развиваться и играть на максимально высоком уровне. Сейчас у меня есть такой шанс, и я намерен приложить все силы, чтобы им воспользоваться.

    Я очень благодарен Перми – тренерам, товарищам по команде, сотрудникам клуба, всем болельщикам. Здесь я стал футболистом, здесь прошел настоящую школу жизни. Мне здесь хорошо и комфортно, и все, кто меня знает, в курсе, что это не пустые слова.

    И поэтому мне приятно думать о том, что я приношу клубу пользу не только игрой за «Амкар», но и своим уходом из него.Мы еще не прощаемся – в ближайших трех турах я остаюсь игроком «Амкара». Но уже сейчас хочу сказать, что всегда буду вспоминать Пермь с теплотой и с удовольствием буду приезжать сюда в гости, пусть и в форме другой команды. Очень надеюсь, что все у «Амкара» будет хорошо!» – сообщил Селихов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    22.11.2016 16:51
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 23 ноября 2016, 16:53

      вообще трудно понять зачем Спартаку вратарь - или все остальное на мази

      0
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 23 ноября 2016, 16:48

      да жаль тебя - как бы все это боком не вышло

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 ноября 2016, 04:56

      В добрый путь.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 ноября 2016, 03:20

      Желаю удачи и блестящих сэйвов, жаль если надолго осядет в запас

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 23 ноября 2016, 01:15

      Дай-то Бог, что этот шанс ты не просидишь на лавке.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 22 ноября 2016, 22:12

      Добро пожаловать желаем удачи

      1
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      Рейтинг: +176

      gencha19 22 ноября 2016, 21:07

      Амкар всё равно финиширует выше спартака

      -3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > gencha19 22 ноября 2016, 22:27

      Похоже, что ты один из немногих, кто не в курсе, что Спартак с Ростовом дружит. Историю почитай. Помню как на матче 2003 года в финале в фанатском секторе мясной начал орать стёбные выражения в адрес болельщиков Ростова. Так его свои же и отпинали так сразу же на месте.

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      Рейтинг: +176

      gencha19 > Apocalypse 23 ноября 2016, 14:09

      Я читал отзывы о матче Спартак-Ростов который Спартак не должен был выиграть или ты не согласен?

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      Рейтинг: +91

      ijgiz > gencha19 23 ноября 2016, 16:50

      если бы было желания руководства - зачем им головные боли с Евро - лишняя работа

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      Рейтинг: +155

      Nagay 22 ноября 2016, 20:15

      до конца сезона в аренде пускай в Амкаре доиграет, а новый сезон в Спартаке начнет...

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      Рейтинг: +370

      mik1954 22 ноября 2016, 19:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел место поиграть на "высоком уровне", мясо по традиции вылетает в первом, квалификационном раунде, насмешил.....

      -4
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      Рейтинг: +11

      Дэс 22 ноября 2016, 18:56

      Успехов, Селихов! Всё будет решаться после зимних сборов и Каррера уже решит окончательно, кто займёт место в основе. А так пока не понятно.

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