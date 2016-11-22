Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Россия еще не приобрела права на показ чемпионата мира-2018

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что на данный момент Россия не приобрела права на показ матчей чемпионата мира 2018 года.

    – У нас права на чемпионат мира никто не может приобрести, стоили 32 миллиона долларов, а сейчас 100. Россия пока не приобрела, хотя у нас есть пул компаний – Первый, Россия, Матч ТВ. Цена пока завышена, тяжело даже в ноль уложиться.

    – Не боитесь, что Россия останется без трансляций?

    – Мы заинтересованы и обязаны найти компромисс, ФИФА это понимает. Посмотрим, как будет в ближайшее время. Сейчас на территории России пройдет тендер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2016 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 22 ноября 2016, 17:50

      В окошко будем смотреть,фигли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 22 ноября 2016, 16:21

      Ага поберегите деньги, на торентах в camRip выложите с голосовой рекламой джойказлина ))) еще и заработать можно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 22 ноября 2016, 15:46

      Правильно. Решили наверное поберечь наши нервы. И не приобретайте.)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11