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    Покеттино: «Тоттенхэм» обязан побеждать «Монако»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

    «Мы обязаны побеждать. Надо найти способ, как это сделать. Необходимо сыграть умно и следовать своему плану. Рисковать или нет? В футболе важен баланс.

    Какой состав выйдет на поле завтра? Зависит от того, смогут ли Гарри Кейн, Деле Алли и Мусса Дембеле сыграть все 90 минут. Мы не хотим рисковать здоровьем этих футболистов. У нас было на день меньше для восстановления, чем у «Монако». Нужно посмотреть, сумели ли игроки полностью восстановиться. Некоторым придется начать матч на скамейке запасных, чтобы потом выйти и сыграть важную роль», – заявил Покеттино.

    Источник: УЕФА

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    22.11.2016 13:06
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