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    Хомуха видит в Головине замену Еременко

    Бывший хавбек ЦСКА и главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха отметил важность для армейцев сегодняшней игры пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером». По мнению специалиста, от результата матча с леверкузенцами будет напрямую зависеть попадание красно-синих в весеннюю стадию еврокубков. Поединок пройдет сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Это важнейшая игра для армейцев. Чтобы попасть в еврокубковую весну, надо обыгрывать немецкую команду. Мотивация будет запредельная, соперник довольно серьезный. Вообще «Байер» – очень организованная команда, и подбор исполнителей приличного уровня.

    ЦСКА начнет осторожно, есть по-прежнему проблемы в передней линии. Сломя голову бежать на первых минутах и оголять зоны смысла нет. Думаю, что «Байер» как раз рассчитывает на активность армейцев в начале встречи, а у немцев очень хорошо налажена игра на быстрых контратаках. Если Тошич сможет принять участие и Ионов выйдет в стартовом составе, тот же Головин сможет создать массу проблем сопернику. Стратегия на матч – быстрые контратаки. Уверен, что завтра будет именно так.

    Потеря Еременко – серьезная. С учетом того как они стали играть без Романа – разница налицо. Заменить его на этой позиции сможет, наверное, только Головин. Он обладает креативностью, хорошим видением поля. Может отдать проникающую передачу и сам завершить атаку», – сказал Хомуха.

    Источник: Спортфакт

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    22.11.2016 10:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      15426378s 22 ноября 2016, 22:13

      жаль что потеряли Ерему, сам виновен в проишедшем, а Головина сравнивать с Еремой, ну не корректно.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 22 ноября 2016, 10:50

      Да пора двигать нашу молодежь!!! Самое главное, чтобы молодежь хотела и не ловила звезду)

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